PEGASUS, la nouvelle plateforme SIGINT allemande basée sur le Global 6000 progresse

Hensoldt, Lufthansa Technik Defence et Bombardier Défense annoncent avoir fait des progrès significatifs pour le programme PEGASUS (Persistent German Airborne Surveillance System). Le premier des trois Global 6000 est maintenant sorti de la ligne de modification de Bombardier Défense à Wichita (Kansas) et est en cours de préparation pour le début des essais au sol et pour le vol ultérieur.



L'appareil a subi des modifications structurelles majeures en vue d'être équipé du système de renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT) « Kalætron Integral », développé par Hensoldt. Les deux autres Global 6000 sont à leur tour en train d'être modifiés dans les installations de Bombardier.



Lufthansa Technik Defence terminera pour sa part l'intégration du système dans son centre de compétences liées aux avions pour missions spécialisées à Hambourg.



Lancé en 2021 par le biais d'un contrat entre la BAAINBw et Hensoldt pour le développement et l'acquisition des trois avions de renseignement d'origine électromagnétique, le programme PEGASUS vise à redonner à la Bundeswehr une capacité perdue par le retrait des Breguet Atlantic SIGINT en 2010. Le premier appareil devrait être opérationnel en 2026, les livraisons des deux autres étant programmées avant la fin 2028.



Le coût du programme est évalué à plus d'un milliard d'euros.