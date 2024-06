Boeing présente son plan d'amélioration de la qualité à la FAA

Boeing vient de franchir une étape importante dans le processus qui lui permettra de regagner la confiance de la FAA. L'avionneur a présenté à l'agence son plan sécurité et qualité le 30 mai, qui décrit les mesures qui ont été et vont être prises pour restaurer durablement la qualité sur les lignes d'assemblage. Basé sur les résultats des audits menés par la FAA depuis le début de l'année, les recommandations de son groupe d'experts et sur les enquêtes internes basées sur les retours de ses collaborateurs, le plan identifie quatre types d'actions à mener : investir davantage dans la formation des employés, simplifier les processus, éliminer les défauts et renforcer la culture de la sécurité et de la qualité.



Mike Whitaker, l'administrateur de la FAA, a prévenu Boeing que « la FAA s'assurerait que [ces mesures] seraient bien mises en place et que les correctifs seraient efficaces. Ce n'est...