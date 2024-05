Airbus Corporate Helicopters au beau fixe

Airbus Corporate Helicopters (ACH), la division spécialisée dans l'aviation privée ou d'affaires de l'hélicoptériste européen, a profité du salon EBACE qui s'est tenu à Genève cette semaine pour faire un point sur ses activités. Et le moins que l'on puisse dire c'est que sept ans après son lancement, la gamme ACH se porte particulièrement bien, renforçant sa position en termes de volume et augmentant sa part de marché en valeur face à ses concurrents.



ACH a ainsi vendu 74 hélicoptères l'année dernière (en brut) pour une valeur de quelque 575 millions d'euros : 16 ACH125, 19 ACH130, 4 ACH135, 22 ACH145, 9 ACH160 et 4 ACH175.



Comme l'a expliqué Frédéric Lemos, le directeur d'ACH au cours d'une conférence de presse à Genève, cette bonne performance a été portée par les hélicoptères biturbines et en particulier par l'ACH145, pour la cinquième année consécutive encore best-seller de la gamme....