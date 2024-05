Stelia Aerospace présente un siège éco-conçu, Opera Essential

La décarbonation de l'industrie aéronautique ne passe pas uniquement par le développement de nouveaux appareils ou l'intégration de nouvelles technologies de propulsion. Elle se joue à tous les niveaux de l'avion, y compris dans les équipements cabine. Le salon Aircraft Interiors, qui se déroule à Hambourg, témoigne de cette tendance et Stelia Aerospace a présenté une réponse à ces préoccupations environnementales à son niveau. Avec Opera Essential, l'équipementier français décline son concept de fauteuils affaires Opera dans une version éco-conçue mais toujours prête à répondre à l'enjeu principal, le confort maximal du passager.



Stelia Aerospace explique avoir étudié durant deux ans le cycle de vie et l'impact environnemental de ses fauteuils Opera SA (destinés aux appareils monocouloirs) pour apporter plusieurs améliorations au bénéfice de l'empreinte carbone et de la durabilité de son produit. Il a identifié trois pistes essentielles d'amélioration : l'optimisation de la masse, la rationalisation des composants électriques et le recours à des matériaux recyclés et recyclables. Le tout sans compromis sur le confort.



Opera Essentiel, lui aussi pensé pour les monocouloirs, est ainsi constitué de matériaux sélectionnés pour leur impact environnemental réduit, par exemple des coques composites thermodurcissables, des thermoplastiques ou du cuir biologique. La masse a par ailleurs été réduite de 30 % par rapport à Opera SA.



Stelia Aerospace est également parvenu à mettre en oeuvre un système dynamique qui élimine les câbles et l'électronique inutiles, rendant le fauteuil autonome et offrant une infinité de positions et un confort sans faille. L'équipementier explique par exemple qu'il a supprimé l'actionneur électrique et de l'unité de commande électronique du siège, ce qui réduit sa masse et donne la possibilité au passager choisir la position idéale de son fauteuil et d'accélérer le déploiement en mode lit. Opera Essential ne perd en effet pas de vue la dimension confort et se transforme en lit horizontal, offre de l'espace au passager et dispose d'un pouf.



Avec la réduction du nombre de pièces et de l'électronique, les coûts de maintenance peuvent eux aussi baisser.