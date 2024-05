Un salon de l'aviation d'affaires qui se cherche un peu...

« Nous naviguons toujours dans un monde très turbulent, nous avons des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les taux d'intérêt élevés qui, puisque l'inflation diminue, devraient baisser... ». Le tableau présenté par le PDG de Dassault Aviation à la veille de l'ouverture du plus grand salon dédié à l'aviation d'affaires en Europe n'était guère plus réjouissant que celui de l'année dernière à la même époque, et il ne faudra certainement pas s'attendre à des annonces tonitruantes de la part des OEM durant cette édition d'EBACE.



Bombardier et Gulfstream avaient d'ailleurs déjà annoncé la couleur en décidant de ne pas participer au salon de Genève, préférant privilégier d'autres événements pour présenter et vendre leurs jets d'affaires, loin des risques potentiels d'une attaque d'activistes pendant l'événement.



Les organisateurs s'y sont d'ailleurs particulièrement préparés, ce que tous les visiteurs du salon ont pu constater depuis son ouverture, ne...