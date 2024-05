Lilium s'appuiera sur Dedienne Aerospace pour les outils de production et de maintenance de ses eVTOL

La start-up bavaroise Lilium a clairement voulu marquer les esprits en présentant une maquette grandeur nature de son eVTOL Lilium Jet au salon EBACE de Genève, un appareil qui pourrait être certifié par l'EASA en 2025 puis entrer en service l'année suivante. Mais la réussite commerciale de son avion électrique à décollage et atterrissage vertical est aussi devenue bien plus tangible avec la signature d'un accord de licence avec l'entreprise française Dedienne Aerospace, leader mondial des outillages et des équipements de maintenance pour l'aviation commerciale et la défense.



Dedienne Aerospace va ainsi concevoir et produire les outils spécialisés indispensables à la production des eVTOL de Lilium, mais également tous les outillages dédiés aux opérations de maintenance des Lilium Jet à destination des compagnies aériennes et des loueurs. De plus, Dedienne Aerospace jouera un rôle stratégique dans le déploiement commercial des aéronefs de Lilium, garantissant une performance opérationnelle optimale.



« Le Lilium Jet offre de nouvelles expériences utilisateur pour la mobilité régionale. Nous partageons de nombreuses valeurs avec l'équipe de Lilium : l'entrepreneuriat, la sécurité des vols et une trajectoire zéro carbone. Dedienne Aerospace sera présent pour soutenir l'ingénierie de Lilium, la montée en cadence de production et la disponibilité des équipements au sol pour chaque vol et chaque emplacement » a déclaré Guillaume Justamon, le Directeur de programme de Dedienne Aerospace.



Les nombreuses implantations de Dedienne Aerospace aux quatre coins du monde seront par ailleurs un atout majeur pour la société allemande, facilitant une prestation de service fluide et efficace où les eVTOL seront déployés.



« Avec Dedienne Aerospace comme distributeur de nos outillages et équipements dans le monde entier, nous croyons avoir une solution de première classe pour nos partenaires et opérateurs. Dedienne Aerospace est notre partenaire principal pour le développement, la fabrication et la distribution des équipements et outillages cruciaux pour les opérations quotidiennes de notre Lilium Jet. Dedienne a une approche innovante, une forte capacité de conception d'ingénierie et un excellent service client » a pour sa part annoncé Dominique Decard, VP Fleet Ops, Support et Services chez Lilium.



Il précise par ailleurs que les premiers outillages seront livrés à Lilium dans les prochaines semaines pour des essais au sol.



Pour rappel, le Lilium Jet pourra transporter jusqu'à 6 passagers (en plus du pilote) sur une distance allant jusqu'à 175 km. Il dispose de 30 moteurs électriques implantés dans la voilure et ses plans canards. Sa vitesse de croisière flirtera avec les 250 km/h. Lilium a déjà signé des accords préliminaires avec de nombreux opérateurs, que ce soit des sociétés d'aviation d'affaires ou des grands groupes comme Lufthansa, pour près de 800 eVTOL. Lilium envisage même d'établir une nouvelle usine en France pour pouvoir accroître ses capacités de production.