Le Falcon 6X de Dassault en vedette à EBACE

Le nouveau jet d'affaires à fuselage large de Dassault Aviation est incontestablement l'une des principales attractions du salon EBACE à Genève cette année. Car le Falcon 6X n'est désormais plus un programme en cours d'essai mais bien un avion d'affaires de toute nouvelle génération qui est entré en service le 30 novembre dernier.



Un exemplaire vole d'ailleurs depuis quelques semaines pour l'opérateur suisse CAT Aviation, basé à Zurich et principal client des avions d'affaires de Dassault Aviation dans la Confédération helvétique. Ce biréacteur long-courrier est désormais proposé à l'affrètement, offrant ainsi à ses clients la cabine la plus large et la plus haute du marché (hors dérivés d'avions commerciaux), un niveau sonore très réduit, une luminosité inégalée (30 larges fenêtres latérales plus un hublot zénithal en zone avant, et une altitude cabine particulièrement faible durant toutes les phases du vol (seulement 3 900 pieds au niveau de vol 410).



« Ce qui est le plus important à retenir, c'est la grande fiabilité de l'avion à ce tout début » annonce Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation lors de la conférence de presse de l'avionneur à Genève. « Ce niveau de maturité n'est pas une coïncidence, car avec chaque nouvel avion, nous absorbons les leçons des avions précédents et nous nous améliorons constamment. Mais franchement, nous n'avons jamais vu une entrée en service aussi parfaite que celle-ci, ce que les nouveaux clients apprécieront sûrement » a-t-il poursuivi.



L'exemplaire présenté sur le statique du salon EBACE cette année est l'avion numéro quatre, le premier avion de série qui est désormais utilisé par l'avionneur pour ces vols de démonstration à travers le monde. Ce Falcon 6X vole d'ailleurs beaucoup, plus de 500 heures réalisées durant ces 6 derniers mois, sur plus de 300 cycles.



« Nous tournons au rythme de 1 000 heures par an, c'est plus que la moyenne » explique Carlos Brana, le Directeur général des avions civils de Dassault Aviation. Il annonce par ailleurs que l'appareil a d'ailleurs volé au-delà de son rayon d'action théorique, avec un vol du Bourget à São Paulo (5645 nautiques) réalisé en 12 heures et 43 minutes, avec un vent de face de 38 noeuds sur le parcours. Le nouveau biréacteur long-courrier est traditionnellement annoncé avec une distance franchissable de 5500 nautiques (10 186 km) avec 8 passagers et trois membres d'équipage.



« Mais le confort de la cabine, c'est ce qui est le plus important pour nos clients » a souligné Carlos Brana qui cite notamment sur les dimensions de la cabine, la douceur lors des turbulences, la pression en cabine ou encore la connectivité à bord.



Dassault Aviation a également montré des photos de plusieurs autres Falcon 6X à différents stades de production ou en cours d'aménagement à Little Rock. Le Falcon 6X n'en ait évidemment qu'à ses débuts...