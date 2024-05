Quid des nouvelles commandes chinoises d'avions de ligne ?

La visite officielle en France du président chinois Xi Jinping au début du mois ne s'est pas concrétisée par une commande d'Airbus, même si des discussions avaient été rapportées concernant des besoins potentiellement importants auprès de l'avionneur européen les jours précédents.



De même, la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin quelques semaines plus tôt n'avait pas vraiment été couronnée de succès non plus sur le plan économique, comme-ci quelque chose de nouveau planait désormais dans les relations commerciales entre l'Europe et l'Empire du Milieu.



La holding China Aviation Supplies Company (CASC) n'a pas fait d'emplette depuis 2022 et les derniers avions commerciaux commandés par les compagnies chinoises auprès d'Airbus seront livrés en 2027.



Pour tenter de se rassurer, Boeing n'est pas dans une situation plus enviable non plus, ayant vendu moins d'une quarantaine d'avions commerciaux ces six dernières années aux compagnies aériennes...