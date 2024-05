Le groupe Saudia passe une importante commande de 105 Airbus A320neo

Dans la course au développement du transport aérien en Arabie saoudite, le groupe Saudia a un rôle majeur à jouer. C'est ainsi qu'il a signé une commande ferme pour 105 appareils de la famille A320neo, dans le cadre du forum pour l'aviation du futur qui s'est ouvert à Riyadh le 20 mai. Il précise qu'il s'agit là de la plus importante commande jamais passée auprès d'Airbus dans l'histoire de l'aviation saoudienne.



Les appareils se répartissent entre douze A320neo et 93 A321neo. Ils portent à 144 le nombre de monocouloirs européens en attente de livraison à Saudia. Le groupe précise qu'ils seront partagés entre Saudia et sa filiale flyadeal. Saudia recevra 54 A321neo, tandis que la low-cost héritera des douze A320neo et de 39 A321neo. Saudia Technic devrait assurer une part importante de leur maintenance, d'autant que ses capacités à Jeddah devraient prochainement augmenter avec la mise en place du Village MRO à l'aéroport King Abdulaziz.



Ces monocouloirs sont voués à soutenir la vision stratégique du gouvernement saoudien, qui souhaite développer son transport aérien pour mieux relier le royaume au reste du monde. Dans le cadre de sa Vision 2030, le pays vise en effet à augmenter ses capacités d'accueil à 330 millions de personnes, relier les villes saoudiennes à 250 destinations et attirer 150 millions de touristes.



Le contrat avec Airbus fait suite à un précédent accord signé avec Boeing l'année dernière, portant sur l'élargissement de la flotte long-courrier de Saudia avec 39 787. Mais le transporteur historique de l'Arabie saoudite ne devrait pas être seul à oeuvrer au développement du transport aérien saoudien. La low-cost flynas travaille elle aussi à la croissance de sa flotte et a dans ce cadre signé une commande pour acquérir trente A320neo supplémentaires en juin dernier.



Deux compagnies sont également en préparation. La première, Riyadh Air, devrait décoller en 2025 avec des Boeing 787-9, commandés en même temps que ceux de Saudia. Elle en attend également 39 (et 33 options) et devrait s'appuyer sur le nouvel aéroport de Riyadh pour prendre son essor. Enfin, le royaume envisage également la création de Neom Airlines, pour opérer depuis la région futuriste que l'Arabie saoudite rêve de développer au Nord-Ouest du pays.