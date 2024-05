Boeing semble enlisé comme jamais dans ses problèmes de qualité. Alors que la production du 737 MAX est bridée en raison de l'incident survenu en début d'année sur un appareil d'Alaska Air, le département américain de la Justice a déclaré qu'il considérait que l'avionneur n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris en 2021 pour éviter des poursuites pénales liées aux deux accidents de 737 MAX en 2018 et 2019, ce qui l'expose au lancement de poursuites aujourd'hui.



En janvier 2021, Boeing s'était en effet engagé à « concevoir et mettre en oeuvre un programme de conformité et d'éthique visant à prévenir et à détecter les violations des lois américaines sur la fraude dans l'ensemble de ses activités ». Or le détachement en vol du bouchon de porte du 737-9 d'Alaska Air en janvier a fait apparaître un problème de qualité systémique, qui vient à l'encontre de cet engagement,...