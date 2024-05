Un nouveau petit coup de pouce de la FAA en faveur de Boeing

Bien que totalement empêtré dans les problèmes à répétions que connaît l'avionneur américain, la Federal Aviation Administration entend profiter du vote final du Congrès américain concernant ses prérogatives pour les cinq prochaines années pour faire passer une série de mesures visant à renforcer la sécurité aérienne du pays.



Le « FAA Reauthorization Act of 2024 » comprend par exemple des avancées significatives en termes d'augmentation du nombre de contrôleurs aériens, l'adoption de CVR ayant une capacité d'enregistrement de plus de 25 heures (pour les avions neufs, six ans pour les retrofits), l'utilisation de nouvelles technologies pour éviter les incursions sur piste...



Mais le projet de loi du régulateur américain a également vu se glisser, dans son article 1105, une mesure visant tout simplement à venir soutenir commercialement Boeing en venant directement en contradiction avec les nouveaux critères liés aux émissions de CO2 de l'OACI qui doivent en...