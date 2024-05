La compagnie lettonne airBaltic s'intéresse de près aux futurs avions à hydrogène. Elle a ainsi signé un protocole d'accord avec Fokker Next Gen le 14 mai, qui lui permettra de participer au développement d'un appareil à combustion d'hydrogène liquide. Elle compte pouvoir ainsi étudier un appareil « vert » étant adapté au profil de ses dessertes, tandis que Fokker Next Gen compte sur les retours d'un utilisateur final potentiel pour adopter le meilleur design.



Fokker Next Gen travaille en effet au développement d'un tout nouvel aéronef d'une capacité de 120 à 150 places et doté d'un rayon d'action de 2 500 km. Il serait équipé d'un double système de carburant qui lui permettrait de voler avec de l'hydrogène liquide - lorsque la technologie sera prête - mais aussi avec du carburant durable d'aviation ou du kérosène au cas où la plateforme où il opère n'en disposerait pas. Ce système...