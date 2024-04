Aura Aero cadence le salon Aero Friedrichshafen

Aura Aero n'aura pas fait le déplacement en Allemagne pour rien. A l'occasion du salon Aero Friedrichshafen, l'avionneur français a fait plusieurs annonces pour ses deux grandes familles de produits : les biplaces Integral et le futur avion régional hybride ERA. Ainsi, l'acquisition des Integral devrait être facilitée, tandis que la version électrique Integral E peut désormais compter pénétrer le marché norvégien. Mais surtout, le programme ERA a fait une avancée majeure qui lui permet désormais de sélectionner ses futurs fournisseurs.



Ayant franchi le cap du MG4, qui valide les choix architecturaux à retenir pour les matériaux et les systèmes de l'ERA, Aura Aero a pu lancer les premiers appels d'offres pour le développement de l'appareil. Ils portent sur différents éléments : design du fuselage, services d'ingénierie cellule, turbogénérateur, actionneurs et récepteurs du système de commande de vol primaire.



Par ailleurs, l'avionneur a signé un PAC (Pre-Application Services...