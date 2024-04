Avions d'affaires : Bombardier et Gulfstream seront absents de la prochaine convention EBACE

La prochaine convention EBACE, qui se tiendra à Genève du 28 au 30 mai, sera véritablement ignorée par deux grands acteurs de l'aviation d'affaires nord-américains. Le canadien Bombardier et l'américain Gulfstream ont en effet décidé de ne pas participer au plus important salon dédié à l'aviation d'affaires en Europe, sans doute quelque peu démobilisés par la conjoncture actuelle sur le vieux continent.



L'avionneur de Savannah avait déjà fait l'impasse sur le salon NBAA-BACE à Las Vegas en octobre, souhaitant désormais sélectionner les événements auxquels il se déplacera en fonction de ses objectifs commerciaux.



Pour Bombardier, l'initiative est nouvelle, l'avionneur canadien voulant pour sa part étudier divers concepts de marketing au niveau régional dans le cadre d'un projet d'entreprise plus large. Il soutiendra cependant « le formidable travail de l'EBAA et de la NBAA dans des domaines clés, notamment la sécurité, la durabilité, l'innovation, la défense des intérêts, le développement de la main-d'oeuvre et d'autres priorités ».



La prochaine convention EBACE sera notamment orientée vers la thématique d'une aviation plus durable, en droite ligne avec les objectifs du Net Zéro Carbone pour 2050. L'année dernière, plus d'une centaine d'activistes s'étaient d'ailleurs introduit sur les aires de l'aéroport de Cointrin durant le salon EBACE, empêchant temporairement l'accès à l'exposition statique et bloquant une partie du trafic aérien de la plateforme internationale de Genève.



Et malgré une sécurité déjà annoncée comme renforcée pour la prochaine édition, Bombardier et Gulfstream ont peut-être aussi voulu se prémunir de tout risque.