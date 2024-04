« La culture autour des drones reste à créer », Bastien Mancini, PDG de Delair

Cette semaine, Bastien Mancini évoque la nécessaire consolidation du secteur des drones, celui-ci étant pour le moment composé de petits systémiers se reposant sur des équipementiers souvent plus grands.



Rappelant que Delair connaît une forte croissance, tant du point de vue financier que des ressources humaines, il indique que son activité duale est fortement déséquilibrée en faveur du secteur militaire et qu'il aspire à rééquilibrer la partie civile. Il exprime également la problématique qu'il rencontre dans le domaine des assurances et rappelle que la réglementation européenne reste à aménager et qu'une culture et un écosystème spécifiques au secteur des drones sont à inventer.



