« Il y a une place à prendre de leader européen », Bastien Mancini, PDG de Delair

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bastien Mancini, fondateur et président-directeur général de Delair.Delair est une jeune entreprise lancée en 2011 dans le domaine des drones civils d'observation, initialement dans un but d'inspection industrielle. Ayant réussi à développer une organisation industrielle, elle a également rapidement été entraînée par la DGA à développer une activité duale, qui lui a permis de se positionner dans des missions de surveillance de frontières en Ukraine pour le compte de l'Europe dès 2016. Avec l'invasion russe de 2022, Delair a vu son activité de production s'envoler.Dans la première partie de son entretien, Bastien Mancini retrace l'évolution de sa société depuis son premier contrat avec la SNCF, décrit comment Delair a grandi avec les investissements et la multiplication des commandes, ainsi que la capacité qu'il a de mettre à jour les systèmes de sa famille de drones pour qu'ils soient les mieux adaptés à leur environnement.