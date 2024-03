Grands changements dans la direction de Boeing

La nouvelle crise que traverse Boeing fait de nouvelles victimes parmi ses dirigeants, au plus haut niveau. L'avionneur a annoncé que Dave Calhoun quitterait ses fonctions de président-directeur général à la fin de l'année. Avant cela, Stan Deal quitte le groupe et sa fonction de président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes, remplacé par Stephanie Pope.



Le départ à la retraite de Stan Deal et la nomination de Stephanie Pope à sa place prennent effet immédiatement. Stan Deal avait été nommé PDG de Boeing Commercial Airplanes en 2019, après avoir été le dirigeant de l'entité Boeing Global Services depuis sa création en 2017. Stephanie Pope lui avait déjà succédé à cette fonction, mais, depuis janvier, elle avait repris le rôle de directrice des opérations.



La nouvelle crise liée aux problèmes de qualité du programme 737 MAX aura par ailleurs eu raison de Dave Calhoun, comme celle liée aux accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines avait précipité le départ de Dennis Muilenburg avant lui. Il occupait en effet la fonction de PDG depuis janvier 2020.



« C'est l'avenir de notre entreprise qui fait l'objet de la lettre que je vous adresse aujourd'hui. Je réfléchis depuis un certain temps, en discussion avec notre conseil d'administration, au moment opportun pour une transition de la direction de Boeing. Je tiens à vous annoncer que j'ai décidé que ce serait ma dernière année en tant que PDG de notre grande entreprise, et j'ai informé le conseil d'administration de cette décision », écrit-il à ses salariés. D'ici la fin de l'année, il continuera à travailler à « réparer ce qui ne fonctionne pas et remettre notre entreprise sur la voie du redressement et de la stabilité ».



Par ailleurs, le président du conseil d'administration Larry Kellner renonce à se présenter à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Il est remplacé par Steve Mollenkopf, qui aura ainsi la charge de diriger le processus de sélection du futur PDG.