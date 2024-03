Britten-Norman trouve un nouvel investisseur

Britten-Norman change de mains. La société Interpath Advisory annonce avoir conclu la vente de l'entreprise et des actifs de l'avionneur britannique en fin de semaine dernière. Sans faire l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité, Britten-Norman Aerospace a vendu 100 % de son capital social à Shelton Bidco Limited, un véhicule d'investissement créé par un groupe d'investisseurs financiers dirigé par 4D Capital Partners.



L'investissement ainsi sécurisé permettra au groupe de financer le fonds de roulement et de favoriser sa croissance à long terme. Il garantit également le transfert des 117 employés à Britten-Norman Aerospace, ainsi que la pérennité des installations (le siège social et le site de production sur l'île de Wight, les hangars à Lee-on-Solent, le site de conception et d'ingénierie à Southampton et le bureau de vente à Londres).



« Nous sommes fiers d'avoir assuré l'avenir de l'entreprise et de permettre à l'équipe de direction de faire fructifier cet...