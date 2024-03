Korean Air opte massivement pour la famille A350 d'Airbus pour remplacer ses Boeing 777

Les commandes de gros-porteurs sont vraiment de mise en Asie. Korean Air a annoncé qu'elle allait acquérir 33 Airbus A350 pour un montant estimé à 13,7 milliards de dollars. La compagnie sud-coréenne n'était pas encore cliente de la nouvelle génération de gros-porteurs long-courriers d'Airbus.



La commande portera sur 6 A350-900 et sur 27 A350-1000. Korean Airbus n'a pas précisé de calendrier de livraison à ce stade, mais les futurs appareils viendront logiquement remplacer tous les Boeing 777 de transport de passagers de la compagnie (777-200ER et 777-300ER).



Bloomberg News avait annoncé en début de semaine de la compagnie aérienne sud-coréenne s'apprêtait à officialiser une commande d'A350 en mentionnant des personnes proches du dossier.



Pour rappel, Korean Air est actuellement en cours de fusion avec Asiana, elle-même opératrice de l'A350 (15 avions livrés, 15 en commande). Le PDG de Korean Air, Walter Cho, avait annoncé en février que la compagnie entrerait dans une phase de simplification de sa flotte après la fusion, jugeant avoir trop de type d'appareils et de moteurs différents. Elle attend également 50 Airbus A321neo, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 et 30 Boeing 737-8.



« L'acquisition de l'A350 s'inscrit non seulement dans le cadre des efforts de la compagnie aérienne en matière de développement durable, mais elle est également considérée comme une préparation à l'intégration d'Asiana Airlines », ajoute le transporteur coréen de l'alliance SkyTeam.



La compagnie Japan Airlines a annoncé quelques heures plus tôt qu'elle avait l'intention de commander 21 A350-900 supplémentaires auprès d'Airbus, ainsi que 11 A321neo.