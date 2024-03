Un allongement de quelques cadres de fuselage très problématique

La petite annonce de Scott Kirby, le PDG de United Airlines, à propos de ses 737-10 en dit bien long sur ce dernier dérivé du Boeing 737, peut-être celui de trop.



Car, l'avionneur américain, aujourd'hui empêtré dans des problèmes industriels, a encore beaucoup à faire pour regagner la confiance de la FAA et pouvoir à nouveau envisager de monter les cadences de production de sa famille de monocouloirs. Et il lui faudra aller encore plus loin pour faire certifier trois programmes qui lui sont majeurs, le 777-9 (surtout), le 777-8F et le 737-10 (si possible).



Évidemment, Boeing est clairement aussi la victime de l'effacement des paroles portées par les journalistes spécialisés, toujours moins nombreux et surtout véritablement noyées dans cet emballement médiatique voulu par les réseaux sociaux et les chaines d'information continue. Les problèmes de conception, de qualité, de maintenance en ligne, voire de la faute à...