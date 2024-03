Le futur avion Patmar français en embuscade

Ce fut l'un des nombreux thèmes abordés par le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier lors de la présentation des résultats annuels de l'avionneur, et pas l'un des moindres. La succession des Atlantique 2 (ATL2) de la Marine nationale, programmée pour la décennie 2030-2040, va bientôt être au coeur de l'actualité aéronautique française.



Car il y a un peu plus d'un an, la DGA avait notifié à Airbus Defence and Space et à Dassault Aviation deux études d'architecture de système de patrouille maritime futur (Patmar) en vue d'un lancement envisagé en 2026. Mais les choses pourraient intervenir bien plus tôt, « avec une décision prévue en 2024 ».



La compétition oppose le futur Falcon 10X de Dassault Aviation et l'Airbus A320neo MPA, très vraisemblablement dans sa version motorisée avec le LEAP-1A de CFM International, participation française oblige. Chacune a évidemment des avantages qui lui sont propres.



Pour...