Excellent bilan pour le groupe Lufthansa, qui investit massivement dans sa flotte

Le groupe Lufthansa a connu une très bonne année 2023, qui se conclut sur le troisième meilleur bilan de son histoire et l'atteinte d'un résultat opérationnel positif par toutes les compagnies passagers du groupe pour la première fois de son histoire. Retrouvant ses forces, le groupe va lâcher la bride sur les investissements et prévoit d'engager 4,5 milliards d'euros dans le renouvellement de sa flotte et l'amélioration de ses services en 2024.



Avec un chiffre d'affaires en croissance de 15 % à 35,4 milliards d'euros, le groupe Lufthansa a pleinement profité de la force de la demande. Plus de 123 millions de passagers ont emprunté ses vols, une hausse de 20 % par rapport à 2022. Les capacités étant toujours contraintes (à 84 % de celles de 2019 en moyenne sur l'année), les yields se sont encore améliorés, de 6 %, portés par la demande loisir pour les produits...