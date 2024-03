Boeing envisage le rachat de Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems pourrait réintégrer le giron de Boeing. Les deux industriels américains ont confirmé le 1er mars qu'ils étaient en discussions préliminaires en vue d'une potentielle acquisition de Spirit par Boeing. Ils ont également tous deux souligné que rien à ce stade ne permettait de prévoir l'aboutissement ou non de ce projet.



Boeing indique qu'il croit qu'une réintégration des activités de Spirit au sein des siennes serait à même de renforcer la qualité dans son processus de production. « Nous pensons que la réintégration des activités de fabrication de Boeing et de Spirit AeroSystems renforcerait la sécurité aérienne, améliorerait la qualité et servirait les intérêts de nos clients, de nos employés et de nos actionnaires », écrit-il dans un communiqué.



Spirit AeroSystems est en effet né de la cession par Boeing de sa division à Wichita au fonds d'investissement Onex Corporation en 2005. Le site historique avait produit des programmes mythiques comme les bombardiers B-29 Superfortress, B-47 Stratojet et B-52 Stratofortress, avant de prendre en charge des activités sur le programme 737. Après la cession, la nouvelle entité a travaillé à devenir un fournisseur mondial indépendant avec de multiples clients (parmi lesquels Airbus et Bombardier).



Aujourd'hui, Spirit AeroSystems est un fabricant mondial d'aérostructures pour les avions commerciaux, les programmes de défense et les jets d'affaires et régionaux, spécialisé dans les solutions de fabrication en aluminium et en matériaux composites avancés. Il produit des fuselages (notamment pour le 737 MAX), des ailes (notamment pour l'A220), des pylônes et des nacelles.



Spirit AeroSystems connaît les mêmes problèmes de qualité que Boeing et a récemment été épinglé pour avoir fait des erreurs dans le perçage de trous de fixation dans les fuselages de certains 737 MAX.