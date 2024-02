Airbus et LCI vont collaborer dans la mobilité aérienne avancée

Airbus et la société de location LCI ont décidé de développer conjointement des écosystèmes pour la mobilité aérienne avancée (AAM). Ensemble, les deux partenaires développeront des scénarios de partenariat et de modèles économiques dans les domaines de la stratégie, la commercialisation et du financement.



Ils travailleront ainsi sur des perspectives et des prévisions sur le marché de la mobilité aérienne, en s'attachant à comprendre les nouvelles applications et missions de façon exhaustive. Soutenant le développement de nouvelles solutions de mobilité, ils réfléchiront à des structures commerciales englobant des solutions pour les flottes, les batteries et les réseaux de recharge.



LCI se positionne par ailleurs en partenaire financier pour les programmes de mobilité d'Airbus, notamment dans le cadre de mission de services médicaux, et compte soutenir l'avionneur pour améliorer l'acceptation de ces nouvelles technologies à l'échelle mondiale. Le loueur pourra ainsi proposer des solutions de financement aux clients potentiels d'Airbus dès le projet CityAirbus NextGen - le premier véhicule est assemblé.



« La combinaison de l'expertise opérationnelle, des réseaux de clients et des connaissances financières de LCI complète l'innovation technique d'Airbus dans le domaine des technologies de vol et nous permettra de conduire collectivement le développement de la mobilité aérienne avancée. Ensemble, nous prendrons des mesures concrètes en vue de la co-création d'écosystèmes AAM de nouvelle génération », développe Balkiz Sarihan, responsable de la mobilité aérienne urbaine chez Airbus.



« Les réseaux de transport et de logistique se doivent d'être efficaces, durables et évolutifs. LCI et Airbus ont tous deux une vision holistique et pragmatique de la mobilité aérienne avancée, y compris des véhicules, mais aussi des infrastructures, du financement et de l'adoption des réseaux. En combinant nos forces respectives, nous allons incuber et accélérer une toute nouvelle génération d'aviation », poursuit Jaspal Jandu, PDG de LCI.