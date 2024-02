Comment Safran gère le succès du LEAP

Le succès du LEAP n'est plus à démontrer. En 2023, Safran a livré 1 570 moteurs (en hausse de 38 % par rapport à 2022), a reçu des commandes pour 2 500 autres et a ainsi comptabilisé une part de marché de 75 % sur la motorisation de l'Airbus A320neo. Si les fragilités de la chaîne d'approvisionnement vont continuer à contrarier l'augmentation des cadences de production, Safran vise tout de même une hausse de 20 % à 25 % des livraisons en 2024. Tout semble donc aller pour le mieux pour le programme. Mais Safran ne considère pas l'envolée de son moteur avec la plus grande sérénité.



En effet, Olivier Andriès, le directeur général du groupe, ne cesse de répéter que Safran « ne cherche pas à gagner des parts de marché. » Pourtant, c'est ce qui se produit en ce moment. Echaudées par les difficultés du moteur concurrent...