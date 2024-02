Une grande coopération transatlantique est mise en place pour lutter contre la distribution de pièces aéronautiques falsifiées

Le scandale des pièces frauduleuses fournies par la société britannique AOG Technics l'été dernier méritait une réponse à la hauteur.



C'est désormais chose faite avec l'Aviation Supply Chain Integrity Cooperation, une initiative regroupant des dirigeants de l'industrie aéronautique des États-Unis et d'Europe qui vise à empêcher l'entrée de pièces falsifiées dans la chaîne d'approvisionnement et à renforcer son intégrité. Robert Sumwalt, ancien président du National Transportation Safety Board (NTSB), et John Porcari, ancien secrétaire adjoint aux transports des États-Unis, en seront les co-présidents.



Cette coopération comprend des dirigeants des principaux OEM (Airbus, Boeing, GE Aerospace, Safran), mais aussi les trois majors du transport aérien aux États-Unis (American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines) ainsi que Standard Aero, spécialiste MRO indépendant nord-américain qui dispose de nombreux ateliers de maintenance pour moteurs d'avions commerciaux.



« Les mesures rapides prises l'année dernière pour alerter les régulateurs...