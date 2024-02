Après avoir expliqué sa vision de ce que doit être l'écologie, il rappelle les différentes applications possibles des technologies propres dans l'aviation et sa conviction que l'hydrogène peut également être appliqué aux vols très long-courriers.



Dans la seconde partie de son entretien dans le Podcast de l'Aviation, Bertrand Piccard affirme que la décarbonation de l'aviation doit passer par les technologies qui existent aujourd'hui, sans attendre d'éventuelles solutions miracles qui risquent de conforter le monde dans l'immobilisme. De même, une interdiction pure et simple de l'aviation n'a pas de sens et ne sauvera pas le monde.Après avoir expliqué sa vision de ce que doit être l'écologie, il rappelle les différentes applications possibles des technologies propres dans l'aviation et sa conviction que l'hydrogène peut également être appliqué aux vols très long-courriers.