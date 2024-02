L'Airbus A330neo décroche un nouveau gros client en Asie

Non, l'Airbus A330neo n'a pas encore dit son dernier mot... VietJet vient de signer un protocole d'accord avec l'avionneur européen au salon aéronautique de Singapour pour acquérir 20 A330-900, des appareils qui permettront notamment à la compagnie low-cost vietnamienne de poursuivre sa stratégie de développement sur le long-courrier.



Les appareils devraient être confirmés par un contrat ferme prochainement pour des livraisons annoncées à partir de 2026. Il s'agira alors de la première commande de gros-porteurs réalisée par VietJet.



VietJet opère déjà avec 7 Airbus A330-300 en leasing, des appareils basés au Vietnam qui ont progressivement intégré sa flotte depuis plus de deux ans. Ces appareils, aménagés en biclasse avec 377 sièges, desservent régulièrement l'Australie (Brisbane, Melbourne et Sydney), l'Inde (New Delhi et Mumbai) ainsi que le Kazakhstan (Astana et Almaty). Ils assurent aussi de nombreuses rotations entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Tous proviennent de la flotte d'AirAsiaX et ils seront remplacés par les futurs A350-900.



La compagnie low-cost vietnamienne a été durement freinée dans ses ambitions avec la fermeture des frontières en Asie durant la pandémie, mais la reprise du trafic vient désormais réaffirmer sa stratégie de développement, tant au Vietnam que par sa filiale Thai VietJet Air en Thaïlande. Le groupe vietnamien aligne aujourd'hui près d'une centaine de monocouloirs de la famille A320/A320neo, mais doit encore réceptionner plus d'une centaine de nouveaux monocouloirs remotorisés de l'avionneur européen ainsi que 200 Boeing 737 MAX (737-8200 et 737-10).



En Asie, l'A330neo est déjà utilisé par Cebu Pacific aux Philippines (7 exemplaires livrés, 9 en commande), par Lion Air en Indonésie (8 exemplaires livrés), par Garuda (3 livrés, 11 autres en commandes) et par Starlux Airlines à Taïwan (4 exemplaires livrés, trois en commande). Malaysia Airlines doit quant à elle recevoir ses quatre premiers A330-900 cette année (sur 20 exemplaires attendus).