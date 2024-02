L'Airbus A330neo n'a pas encore dit son dernier mot face au 787

Alors que l'A330 d'Airbus a récemment fêté les 30 ans de sa mise en service (lire l'article), de nouvelles innovations incrémentales viennent encore améliorer les performances de cette famille de gros-porteurs de taille intermédiaire qui n'a plus grand-chose à voir avec l'avion introduit par Air Inter.



Proposée aujourd'hui avec une masse maximale au décollage pouvant aller jusqu'à 251 tonnes, la famille A330neo, désormais remotorisée avec le Trent 7000 de Rolls-Royce, est devenue une véritable solution pour la plupart des liaisons long-courriers avec une distance franchissable similaire à celle des 777-200ER et 777-300ER (13334 km pour l'A330-900, plus de 15000 pour l'A330-800).



La dernière innovation en date, annoncée à l'occasion du salon aéronautique de Singapour, est la mise en place des crans de volets intermédiaires via le FMS (FMGEC) qui vise à améliorer les performances de l'A330-900 à basses vitesses. Baptisé ETOC (pour Enhanced Take-Off Configurations), ce...