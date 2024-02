Premier ATR 72-600 neuf pour Silk Avia, désormais sous le giron d'Uzbekistan Airways

Nordic Aviation Capital (NAC) et ATR ont annoncé la livraison du premier ATR 72-600 neuf à la nouvelle compagnie aérienne ouzbèke Silk Avia. L'arrivée de cet appareil vient confirmer l'arrivée de la dernière génération d'appareils du numéro un mondial de l'aviation régionale en Asie Centrale et le début d'une nouvelle ère de connectivité régionale dans la région.



Cet ATR 72-600 avait été livré par ATR à NAC en décembre 2023 et il fait partie d'une commande annoncée lors de la visite du Président ouzbek Chavkat Mirziyoïev à Paris en novembre 2022. Le contrat comprend un total de cinq ATR 72-600 neufs, dont deux fournis par NAC et trois directement par le constructeur.



« Il est prévu d'étendre en permanence le réseau de lignes, d'accroître le nombre de vols et de les exploiter efficacement grâce à ces ATR 72-600 neufs. Cet appareil contribuera à créer les conditions nécessaires pour un vol confortable. De plus, notre objectif commun, celui du Nouvel Ouzbékistan, est de rendre les vols abordables et de développer le tourisme intérieur. Nous y parviendrons sans aucun doute grâce aux turbopropulseurs ATR » a déclaré hukhrat Khudaykulov, le Président du Conseil d'administration d'Uzbekistan Airways.



Initialement créée par Uzbekistan Airports, la nouvelle compagnie ouzbèke a vocation à renforcer le réseau intérieur du pays pour développer le tourisme et l'économie. Silk Avia fait désormais partie intégrante de la compagnie nationale Uzbekistan Airways qui n'avait pas d'avions régionaux depuis le retrait de ses 6 Iliouchine Il-114 en 2018.



La nouvelle compagnie régionale ouzbèke avait quant à elle décollé l'année dernière avec une flotte de trois ATR 72-600 d'occasion (tous ex-Bangkok Airways, moyenne d'âge de seulement 4 ans) faisant d'elle la première compagnie d'Asie centrale à exploiter des ATR de la série -600.