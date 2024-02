Figeac Aero inaugure une unité de production pour les nacelles du LEAP au Maroc

L'implantation de Figeac Aero au Maroc se renforce. L'industriel français a inauguré le 16 février une nouvelle unité de production à Casablanca, située au sein du technopôle de l'aéroport Mohammed V et dédiée à la fabrication de pièces pour les nacelles du LEAP-1A de CFM International.



L'installation, qui couvre une surface de 4 000 m², est chargée de l'usinage de pièces complexes de grande dimension - et à forte valeur ajoutée - pour Safran Nacelles. Elle a déjà produit ses premières pièces en fin d'année 2023, qui ont été validées, et est donc prête pour le lancement de la production en série. Elle devrait atteindre sa vitesse de croisière à la fin de l'année.



La nouvelle unité de production représente un investissement de 13 millions d'euros, consenti avec le soutien de Safran Nacelles et de l'Etat marocain. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat plus large...