Safran a recruté 18 000 personnes en 2023 et identifie des besoins similaires pour 2024

Alors que l'ensemble des activités de Safran est en croissance, qu'une forte augmentation des cadences de production de moteurs est en cours et que les projets technologiques autour de la décarbonation battent leur plein, le groupe a besoin de ressources humaines pour parvenir à ses objectifs. A l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, il a annoncé avoir recruté plus de 18 000 personnes en 2023 et estime avoir des besoins équivalents pour 2024.



Sur ces 18 000 recrutements, une forte proportion a eu lieu en Amérique du Nord (Etats-Unis et Mexique). C'est là en effet que les réductions des effectifs avaient été les plus importantes durant la crise liée à la pandémie de covid-19. Le groupe y reconstitue donc sa force de travail. En France, 6 100 personnes sont venues enrichir les équipes de l'industriel.



Plus de la moitié des nouveaux talents intégrés au groupe ont permis de remplacer des départs. Mais les effectifs ont tout de même enregistré une augmentation de 10,5 %, ce qui représente la création de 8 700 postes net. Avec 92 000 collaborateurs dans le monde, le groupe a quasiment retrouvé ses effectifs pré-covid - qui étaient à 95 400 personnes. Dans les recrutements ayant eu lieu en 2023, 37 % ont concerné des femmes, alors que le groupe cherche à accroître la parité dans ses effectifs. Aujourd'hui, les femmes en représentent ainsi 29,3 %.



En 2024, les besoins devraient être similaires à ceux de 2023, même si Safran ne les a pas encore définis avec précision.



En revanche, une attention accrue est apportée au système de qualité. « Quand on est sur des vagues de recrutement très fortes, il faut veiller à ce que tout le processus de formation et de qualification ait lieu avant de mettre les personnes en responsabilité », énonce Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Des investissements accrus sont donc consentis dans la formation, dans la qualification des nouvelles recrues mais aussi dans leur accueil « pour les sensibiliser à nos enjeux, notre environnement et ce que cela veut dire pour eux dans leur travail ». Il rappelle également que le système de gestion de la qualité est très rigoureux : « chaque opération qui faite par chaque opérateur est tracée ».