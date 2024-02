« J'ose dire que Climate Impulse veut révolutionner l'aviation », Bertrand Piccard, explorateur

Dans la première partie de ce podcast, Bertrand Piccard explique la genèse de son nouveau projet Climate Impulse, qui planifie un tour du monde sans escale dans un avion fonctionnant à l'hydrogène vert en 2028. Désireux de démontrer que l'aviation a un avenir et qu'il suffit de se remettre en mouvement pour faire évoluer le secteur, il décrit son association avec Raphaël Dinelli, évoque leurs partenariats avec Airbus, Daher, CapGemini, ArianeGroup et surtout Syensqo, qui va fournir ses matériaux innovants pour la construction de l'avion et la maîtrise de la complexité de la technologie liée à hydrogène.



Arrivant après le projet Solar Impulse qui a connu un retentissement mondial, Climate Impulse s'en distingue complètement par son côté beaucoup plus opérationnel.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, l'explorateur Bertrand Piccard.Dans la première partie de ce podcast, Bertrand Piccard explique la genèse de son nouveau projet Climate Impulse, qui planifie un tour du monde sans escale dans un avion fonctionnant à l'hydrogène vert en 2028. Désireux de démontrer que l'aviation a un avenir et qu'il suffit de se remettre en mouvement pour faire évoluer le secteur, il décrit son association avec Raphaël Dinelli, évoque leurs partenariats avec Airbus, Daher, CapGemini, ArianeGroup et surtout Syensqo, qui va fournir ses matériaux innovants pour la construction de l'avion et la maîtrise de la complexité de la technologie liée à hydrogène.Arrivant après le projet Solar Impulse qui a connu un retentissement mondial, Climate Impulse s'en distingue complètement par son côté beaucoup plus opérationnel.