Singapore Airshow : Quand l'Asie remonte en puissance

Le salon aéronautique de Singapour, l'un des principaux événements du secteur en Asie-Pacifique, ouvrira ses portes du 20 au 25 février au Changi Exhibition Centre. Et cette fois, il ne sera plus question des réelles angoisses que nous avons connus sur place juste avant la pandémie, ou des mesures très restrictives qui étaient encore de rigueur il y tout juste deux ans dans la cité-État, décourageants beaucoup à s'y rendre. Cette fois c'est véritablement le Singapore Airshow de la reprise, alors que l'Asie est la dernière des régions du globe à remonter en puissance.



Comme on le sait, cette région connaîtra d'ailleurs la croissance la plus forte au monde durant de nombreuses années et représentera à elle seule plus de la moitié du trafic passager mondial à horizon 2040, très loin devant l'Amérique du Nord et l'Europe.



Ceux qui se rendront au salon de Singapour...