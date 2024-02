Compétition MTA : Embraer avance aussi ses pions en Inde

Alors que le premier des deux C-390 d'Embraer commandés par la Hongrie vient d'effectuer son premier vol depuis les installations de Gavião Peixoto, l'avionneur brésilien a bien l'intention d'exporter son avion de transport tactique sur le vaste marché indien dans le cadre du programme d'acquisition MTA (Medium Transport Aircraft).



Embraer Defense & Security s'est ainsi rapproché de l'industriel indien Mahindra pour proposer conjointement le C-390 Millennium à l'Indian Air Force (IAF).



Un protocole d'accord (MoU) a été signé dans ce sens le 9 février à New Delhi et prévoit que les deux partenaires collaborent avec l'IAF pour « pour identifier les prochaines étapes du programme MTA » et pour « contacter également l'industrie aérospatiale locale en Inde pour commencer à élaborer le plan d'industrialisation du projet ». Mahindra a pour sa part bien laissé entendre que ce partenariat s'inscrirait vers « une solution d'industrialisation efficace qui...