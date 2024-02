Pari gagné pour Bombardier

Le recentrage des activités de Bombardier a réussi à l'avionneur. Les résultats pour 2023 sont bons, voire en avance d'un an sur certains objectifs du plan de redressement. « Notre équipe s'est mobilisée pour porter nos revenus et notre résultat net à des niveaux inédits, les revenus des services après-vente ont battu des records et le nombre de livraisons n'a jamais été aussi élevé depuis le recentrage de nos activités en 2021 », résume Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.



L'avionneur a ainsi enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 16 % à plus de 8 milliards de dollars et un résultat net ajusté résolument positif à 799 millions de dollars. Cette croissance a été permise par une augmentation des livraisons, un mix plus favorable des modules qu'en 2022, une augmentation des tarifs, mais aussi par le résultat record des activités de services, qui ont...