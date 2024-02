Bertrand Piccard prévoit un tour du monde sans escale avec un avion à hydrogène vert

Le nouveau projet de Bertrand Piccard s'appelle Climate Impulse. Dans la lignée de Solar Impulse mais plus ambitieux en ce qu'il souhaite développer et promouvoir des technologies concrètes de décarbonation, Climate Impulse aspire à démontrer la faisabilité d'une aviation propre grâce à l'hydrogène et prévoit le premier tour du monde sans escale autour de l'équateur dans un avion à hydrogène vert pour 2028.



Le projet a rassemblé le soutien d'Airbus, de Daher, de Capgemini et d'Ariane Group pour la conception de l'appareil. Il est actuellement en construction en France, entre les mains de l'ingénieur et navigateur Raphaël Dinelli, pour environ deux ans. Il subira par la suite deux ans de tests, avant de pouvoir se lancer dans son tour du monde.



L'un des partenaires essentiels de Climate Impulse est Syenqso (ex-Solvay), qui fournit des matériaux de pointe conçus spécifiquement pour la fabrication de cet appareil. Ses composites seront non seulement utilisés dans la structure de l'avion mais aussi dans la conception des réservoirs d'hydrogène, qui devront maintenir l'élément à l'état liquide à -253 °C durant les neuf jours de vol prévus - durant lesquels Bertrand Piccard et Raphaël Dinelli se relaieront aux commandes.



« En ce qui concerne l'hydrogène vert, les matériaux haute performance de l'entreprise (membranes d'échange de protons et liants pour les électrodes de piles à combustible) seront essentiels pour conférer à l'avion une puissance et une efficience exceptionnellement élevées, tout en permettant une conception plus compacte de l'avion », précise Bertrand Piccard dans un communiqué.



« Dans ce monde marqué par l'éco-anxiété, nous devons redonner de l'espoir et stimuler l'action en démontrant qu'il existe des solutions disruptives menant à un progrès durable. [...] Des solutions efficientes peuvent rassembler les citoyens, les défenseurs de l'environnement, les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise, et permettre de passer du sacrifice et de la peur à l'enthousiasme et à l'action », ajoute l'explorateur suisse.