Boeing améliore ses résultats en 2023 mais garde la tête basse

Les résultats financiers de Boeing ont continué de s'améliorer tout au long de 2023, notamment portés par une augmentation des cadences de livraison sur les programmes d'avions commerciaux 737 et 787. Cependant, l'avionneur ne souhaite pas s'en féliciter. Empêtré comme jamais dans ses problèmes de qualité et avec une image complètement écornée, il assure que toute son attention est concentrée sur l'amélioration de la qualité de ses produits.



« Alors que nous publions nos résultats financiers aujourd'hui, nous nous concentrons sur la mise en oeuvre d'actions globales visant à renforcer la qualité chez Boeing, notamment en écoutant les commentaires de nos employés du programme 737 qui font ce travail tous les jours. À mesure que nous avancerons, nous soutiendrons nos clients, travaillerons en toute transparence avec nos autorités de régulation et veillerons à mener à bien toutes les actions nécessaires pour regagner la confiance de nos parties prenantes », promet Dave Calhoun, son PDG.



L'incident grave survenu sur un 737-9 d'Alaska Airlines en tout début d'année éclipse ainsi un petit peu la progression du redressement de Boeing. L'avionneur a en effet enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires de 17 % à 77,8 milliards de dollars, grâce à une performance particulièrement améliorée de son activité Avions commerciaux grâce à l'augmentation des livraisons et une amélioration de la « performance commerciale ». S'il reste loin des niveaux de recettes des années précédant la crise de 2019, il reste également déficitaire. La perte opérationnelle s'est toutefois bien résorbée et a été divisée par plus de quatre (à 773 millions de dollars), tandis que la perte nette a été réduite de moitié (à 2,24 milliards de dollars).



Pour rappel, Boeing a livré 528 appareils en 2023, une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, marquée par des suspensions de livraisons. Il a ainsi pu enregistrer un chiffre d'affaires de 33,9 milliards de dollars sur la seule activité Avions commerciaux, en hausse de 30 %. Les cadences de production sur le programme 737 sont stabilisées à 38 appareils par mois - tout projet d'augmentation des cadences est pour le moment gelé par la FAA -, tandis que celle du programme 787 sont à cinq appareils par mois.



L'activité a été marquée, au quatrième trimestre, par l'enregistrement de 611 commandes nettes (dont 411 737, 98 777X et 83 787), le lancement des essais en vol pour la certification du 737-10 et la reprise de la production sur le programme 777X. Quant au carnet de commandes, il compte plus de 5 600 appareils, d'une valeur de 520 milliards de dollars.



Les activités de défense / sécurité et des services ont également vu leur chiffre d'affaires progresser, respectivement de 8 % et 9 %, le segment des services étant le seul à dégager des marges opérationnelles positives (et en progression).