À contre-courant...

La présentation officielle du démonstrateur technologique X-59 à Palmdale a fait couler beaucoup d'encre au cours de ce mois de janvier, tant le rêve de pouvoir succéder au Concorde reste encore présent de l'autre côté de l'Atlantique.



Le premier vol de cet avion expérimental conçu par la division Skunk Works de Lockheed Martin dans le cadre du programme de recherche Quiet Supersonic Transport (Quesst) de la NASA est prévu avant l'été prochain, avec à la clé une diminution du bang sonique qui pourrait faire avancer la réglementation sur ce type de vols au-dessus des zones habitées.



Les sommes engagées dépasseraient déjà les 600 millions de dollars pour l'ensemble du programme, entre la construction du X-59 et les quelque deux à trois années de tests en vol, soit plus de la moitié des coûts totaux nécessaires à un programme beaucoup plus stratégique pour l'industrie aéronautique civile américaine...