La FAA bloque toute accélération de la production de 737 MAX chez Boeing

La FAA avait déclaré qu'elle allait renforcer sa surveillance des activités de Boeing et elle a expliqué comment le 24 janvier. Tout en annonçant l'approbation d'une procédure d'inspection et de réparation pour la flotte de 737-9 qui permettra le retour en service des appareils immobilisés, elle a indiqué qu'elle s'opposait à toute augmentation des cadences de production sur le programme de 737 MAX tant que les problèmes de qualité ne seraient pas résolus.



« Boeing ne reviendra pas à la normale. Nous n'accepterons aucune demande d'augmentation de la production et n'approuverons aucune ligne de production supplémentaire pour le 737 MAX tant que nous n'aurons pas la certitude que les problèmes de contrôle de la qualité découverts au cours de ce processus sont résolus », a assené Mike Whitaker, l'administrateur de la FAA (Federal Aviation Administration). Actuellement, Boeing produit autour de 44 appareils par mois. L'avionneur comptait augmenter progressivement ses...