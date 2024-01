Airbus Helicopters conforte sa place de champion mondial des hélicoptères civils

Airbus Helicopters a vendu 410 nouveaux hélicoptères en 2023 (393 en tenant un compte des annulations), une performance supérieure de 9% par rapport à l'année précédente (374 commandes brutes et 362 nettes) même si le marché n'a pas encore retrouvé pleinement ses niveaux prépandémiques.



Pour Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters, le secteur a retrouvé une croissance stable mais reste soumis « au contexte mondial actuel d'inflation et d'instabilité géopolitique ».



Les commandes, qui émanent de 179 clients dans 47 pays, sont reparties de la façon suivante : 108 H125, 39 H130, 29 H135, 186 H145, 26 H160, 14 H175 et 8 NH90. Airbus n'a pas vendu d'appareil de la famille Super Puma en 2023 mais les ventes cumulées d'hélicoptères moyens et super-moyens (H160 et H175) ont doublé en un an (40 contre 20).



Airbus Helicopters a par ailleurs notamment profité de trois...