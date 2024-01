Le chasseur F-16 fête un demi-siècle de succès

Le F-16 Fighting Falcon connaîtra depuis lors une carrière sans faille, avec plus de 4600 exemplaires produits depuis 1976 et plus de 3100 avions toujours en service dans 25 pays. Lockheed Martin précise que le F-16 totalise quelque 19,5 millions d'heures de vol et au moins 13 millions de sorties.



Le programme F-16 de Lockheed Martin vient de fêter ses 50 ans. C'est en effet le 20 janvier 1974 que le YF-16 de General Dynamics effectuait un premier vol d'essai non prévu et bien mouvementé depuis la base aérienne d'Edwards. Piloté par Phil Oestricher, le premier F-16 effectuait en effet des essais de roulage à grande vitesse avec un vol inaugural organisé deux semaines plus tard. Mais le futur chasseur fût contraint de décoller après plusieurs manoeuvres périlleuses et Phil Oestricher sauva l'avion après un court vol de six minutes et un atterrissage dans le gazon et sans son train d'atterrissage.Le F-16 Fighting Falcon connaîtra depuis lors une carrière sans faille, avec plus de 4600 exemplaires produits depuis 1976 et plus de 3100 avions toujours en service dans 25 pays. Lockheed Martin précise que le F-16 totalise quelque 19,5 millions d'heures de vol et au moins 13 millions de sorties.Il est d'ailleurs toujours en production dans son ultime variante F-16 C/D Block 70/72. La ligne de production a quitté Fort Worth (Texas) pour Greenville (Caroline du Sud) il y a deux ans afin de faire de la place au F-35 mais il continue toujours à engranger des contrats, à l'image des nouveaux «» livrés à la Slovaquie il y a quelques jours ou à ceux qui rejoindront la Bulgarie l'année prochaine. Il reste ainsi 135 appareils à livrer, sans compter sur de potentielles nouvelles commandes...le F-16 est incontestablement l'un des principaux succès commerciaux de l'aviation militaire américaine et notamment à l'export, avec son coût d'acquisition particulièrement réduit, sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Symbole de l'«», de l'alignement sur la politique des États-Unis, du parapluie américain dans l'OTAN, le petit monoréacteur multirôle séduit toujours (16 nouveaux avions vendus à la Jordanie l'année dernière).Et c'est encore de lui que l'on parle depuis des mois, avec la fourniture possible à l'armée ukrainienne d'anciens appareils en provenance des Pays-Bas et du Danemark...le témoignage du pilote d'essais Phil Oestricher et les images du premier vol accidentel du YF-16 de General Dynamics le 20 janvier 1974.