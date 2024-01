L'Airbus A330 fête les 30 ans de sa mise en service

La famille A330 d'Airbus vient de franchir une nouvelle grande étape avec les 30 ans de sa mise en service. Le premier A330-300 entrait en effet en service commercial le 17 janvier 1994 sous les couleurs d'Air Inter, assurant une rotation entre Orly et Marseille.



L'ancienne compagnie française dédiée aux vols intérieurs, qui était entrée dans le giron d'Air France quatre ans plus tôt, a opéré avec quatre A330 configurés en monoclasse de 412 sièges jusqu'en 1996, des appareils qui étaient déployés régulièrement sur les principales lignes radiales du transporteur (Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux) mais aussi sur Strasbourg, Montpellier et Perpignan.



Air Inter avait commandé une quinzaine d'A330 (avec 15 options) en 1987 pour remplacer ses A300, mais une grande partie de ses avions ne furent jamais livrés, la compagnie aérienne étant mise en concurrence sur ses lignes les plus rentables à partir de 1995, conséquence de la libéralisation du ciel français engagée sur injonction de la Commission européenne un an plus tôt.



La carrière commerciale de l'A330 n'était d'ailleurs pas gagnée à ses débuts, restant dans l'ombre de son frère aîné A340, quadriréacteur et long-courrier, pendant de longues années. Mais l'avion a, comme d'autres bimoteurs, bénéficié de l'arrivée des certifications ETOPS-120 (et plus), à partir des années 1990.



Et c'est sans doute la politique d'innovation incrémentale d'Airbus qui a favorisé le développement commercial de l'appareil. L'A330-200 fut ainsi lancé quelques années plus tard pour venir chasser sur les terres du 767-300ER, mais avec un rayon d'action plus important. Le constructeur européen n'a d'ailleurs eu de cesse d'améliorer les performances de l'A330 tout au long de sa carrière. Sa masse maximale au décollage est passée de 212 tonnes lors de son entrée en service chez Air Inter, à 230 tonnes en 1998, 233 tonnes en 2003, 235 tonnes en 2012 et enfin 242 tonnes en 2015.



Aujourd'hui, les A330neo, versions remotorisées avec le Trent 7000 de Rolls-Royce qui affichent une réduction de consommation en carburant de 14% par rapport aux précédentes versions, sont même proposés avec une masse maximale au décollage de 251 tonnes, augmentant encore le rayon d'action de la famille A330 (13334 km pour l'A330-900, plus de 15000 pour l'A330-800).



La famille A330 totalisait ainsi des commandes pour un total de 1771 appareils fin décembre (toutes versions confondues), avec 1469 appareils en service aux quatre coins du monde. Il reste encore quelque 180 exemplaires à produire, et l'histoire ne s'arrêtera sans doute pas là...