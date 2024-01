Crit Aéro : 1000 postes à pourvoir pour son 1er jobdating aéronautique

L'événement se tiendra le 24 janvier 2024, de 9h à 20h, à la Ferme de Pinot, près du Musée Aeroscopia à Toulouse Blagnac. Il rassemblera d'importants acteurs du grand Ouest, parmi lesquels AAA-Daher, Airbus Atlantic, Bolloré, ECM, Ratier-Figeac, Sabena, Tarmac Aerospace, Recaero, Latécoère, Safran Cabine, Safran Electrical & Power, Safran Nacelles, Safran Power Units et Satys.



Ce salon offrira aux candidats l'opportunité de découvrir les emplois disponibles dans la construction aéronautique et les fonctions support. Les entreprises présentes pourront rencontrer des candidats qualifiés et motivés, et présenteront leurs métiers et leurs parcours de formation, incluant intérim, CDD, CDI, et CDII. Un millier de postes sont à pourvoir.



Crit Aéro facilite la connexion entre les talents et les opportunités dans ce secteur. Alors que la part des femmes dans l'industrie aéronautique est passée de 18% à 23% en dix ans, selon le Gifas, l'agence encourage vivement les femmes à participer à cet événement, qui se veut être l'un des plus grands consacré au recrutement et à la formation dans l'aéronautique en région toulousaine.



Pour participer à cet événement, il vous suffit de vous inscrire via Spécialisée dans le recrutement temporaire et permanent dans l'aéronautique, Crit Aéro organise son premier jobdating dédié au recrutement, à la formation et à la promotion de la diversité dans les secteurs aéronautique, spatial et défense, à Toulouse.L'événement se tiendra le 24 janvier 2024, de 9h à 20h, à la Ferme de Pinot, près du Musée Aeroscopia à Toulouse Blagnac. Il rassemblera d'importants acteurs du grand Ouest, parmi lesquels AAA-Daher, Airbus Atlantic, Bolloré, ECM, Ratier-Figeac, Sabena, Tarmac Aerospace, Recaero, Latécoère, Safran Cabine, Safran Electrical & Power, Safran Nacelles, Safran Power Units et Satys.Ce salon offrira aux candidats l'opportunité de découvrir les emplois disponibles dans la construction aéronautique et les fonctions support. Les entreprises présentes pourront rencontrer des candidats qualifiés et motivés, et présenteront leurs métiers et leurs parcours de formation, incluant intérim, CDD, CDI, et CDII. Un millier de postes sont à pourvoir.Crit Aéro facilite la connexion entre les talents et les opportunités dans ce secteur. Alors que la part des femmes dans l'industrie aéronautique est passée de 18% à 23% en dix ans, selon le Gifas, l'agence encourage vivement les femmes à participer à cet événement, qui se veut être l'un des plus grands consacré au recrutement et à la formation dans l'aéronautique en région toulousaine.Pour participer à cet événement, il vous suffit de vous inscrire via ce lien