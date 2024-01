L'avion à hydrogène, « c'est compliqué, c'est technique mais c'est faisable », Armelle Levieux, directrice Innovation d'Air Liquide

Alors qu'Air Liquide travaille avec tous les acteurs de l'aérien pour faire de l'avion à hydrogène une réalité, Armelle Levieux rappelle que d'autres modes de transport fonctionnent déjà à l'hydrogène depuis longtemps et affirme que les briques technologiques pour l'utilisation de cette énergie dans les avions existent déjà. Elle rappelle toutefois le défi qu'elle pose en termes de poids et de volume, celui de la cryogénisation et de la distribution, ainsi que le travail de réglementation à réaliser.



Confiante sur la capacité de respecter l'objectif des avionneurs de présenter un avion à hydrogène dans la prochaine décennie, elle rappelle également qu'un travail essentiel est à faire au sol, au niveau des infrastructures, ce qui est le sens de la création d'une coentreprise avec le Groupe ADP.



Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Armelle Levieux, membre du comité exécutif d'Air Liquide en charge de l'innovation.