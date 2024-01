Airbus explose son compteur de commandes, le backlog atteint un nouveau record

Airbus a largement rempli son objectif de livraisons d'avions commerciaux l'année dernière. Mais le groupe aéronautique européen vient surtout de pulvériser son précédent record historique de 2013 en termes de prises de commandes, avec un book-to-bill supérieur à trois.



Les chiffres sont désormais officiels. Airbus, numéro un mondial des avions commerciaux, a finalement livré un total de 735 appareils l'année dernière, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022. L'avionneur européen a donc largement dépassé son objectif de 720 livraisons fixé pour 2023, malgré l'environnement opérationnel complexe qui touche ses capacités de production depuis des mois. Le mois de décembre a été particulièrement dynamique, avec à lui seul 112 appareils livrés à 51 clients.



Plus précisément, ces livraisons ont été constituées par 68 appareils de la famille A220, 571 appareils de la famille A320neo (dont 317 A321neo), 32 gros-porteurs A330 (29 A330neo et 3 A330-200 destinés à une transformation en MRTT) et 64 gros-porteurs A350.



« L'année 2023 a été une année mémorable pour l'activité avions commerciaux d'Airbus, avec un chiffre d'affaires exceptionnel et des livraisons dans la tranche haute de notre objectif », a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. « Plusieurs facteurs se sont conjugués pour nous aider à atteindre nos objectifs, notamment la plus grande flexibilité et capacité de notre système industriel mondial, ainsi que la forte demande des compagnies aériennes pour renouveler leur flotte avec nos avions les plus modernes et les plus économes en carburant » a-t-il ajouté.



Les commandes d'avions commerciaux s'envolent



Mais l'année 2023 a surtout été marquée par un véritable décollage des commandes, avec 2319 nouveaux avions en commandes brutes (2094 en tenant compte des annulations) et avec une très nette progression de la demande pour des avions gros-porteurs, en particulier pour la famille A350. La nouvelle génération de gros-porteurs long-courriers a ainsi été commandée à 300 exemplaires l'année dernière (281 en tenant compte des annulations), un vrai redécollage après la période de pandémie qui avait particulièrement impacté les liaisons intercontinentales. Le book-to-bill est donc supérieur à trois.



Pour Christian Scherer, qui occupe depuis le 1er janvier le nouveau poste de directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus, « Nous avions initialement prévu que l'aviation se redresserait entre 2023 et 2025, mais ce que nous avons vu en 2023, c'est que, parallèlement au marché des monocouloirs, celui des gros-porteurs est revenu bien plus tôt que prévu, et avec vigueur ». Il note par ailleurs que l'A350-1000 a enregistré sept nouveaux clients l'année dernière. « Nous n'avons jamais vendu autant d'A320 ou d'A350 au cours d'une même année » observe-t-il.



Airbus vient ainsi de pulvériser son précédent record historique de 2013 (1619 appareils en commandes brutes, 1503 en nettes), rien que ça. À titre de comparaison, l'avionneur européen n'avait enregistré que 1 078 commandes brutes en 2022 (820 commandes nettes).



Le backlog du numéro un mondial des avions commerciaux représentait ainsi 8 598 appareils restant à livrer au 31 décembre.



Une avance toujours conséquente devant Boeing



Airbus a une nouvelle fois largement dominé son seul véritable concurent sur le marché des avions commerciaux, l'avionneur américain ne réussisant qu'à livrer 528 appareils l'année dernière (dont 387 monocouloirs de la famille 737 MAX et 73 gros-porteurs de la famille 787).



Pour les commandes, Boeing a vendu 1456 nouveaux appareils (1314 en commandes nettes). Mais l'avionneur américain reste particulièrement fort sur le segment des gros-porteurs, avec 313 Dreamliner et 116 777X vendus l'année dernière.