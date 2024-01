Nouveau plan stratégique de Figeac Aéro pour prolonger l'élan de la reprise

De nouveau debout et sur ses appuis, Figeac Aéro prépare sa croissance à venir. Alors que le plan de redressement Route 25 est en passe de remplir tous ses objectifs et d'effacer le choc créé par la pandémie, le groupe lance Pilot 28 pour lui succéder avec l'ambition d'accélérer les succès commerciaux et d'optimiser encore davantage la performance industrielle, pour pouvoir se désendetter et envisager ensuite de nouveaux investissements avec plus de sérénité.



Pilot 28 repose sur cinq piliers dont le premier est la performance commerciale. Les équipes commerciales du groupe ont pour objectif de continuer de renforcer son positionnement sur les programmes actuels et de remporter de nouvelles parts de marché, notamment aux Etats-Unis. Mais deux nouveaux axes de développement vont être développés en parallèle : la défense et les services.

En ce qui concerne la défense, Figeac Aéro indique qu'il a déjà une activité restreinte sur le...