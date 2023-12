Le groupe Lufthansa dévoile des commandes portant sur jusqu'à 200 monocouloirs Airbus et Boeing

Le conseil d'administration du groupe Lufthansa a décidé d'acquérir 40 Airbus A220-300 et 40 Boeing 737 MAX 8 fermes pour une valeur catalogue d'environ neuf milliards de dollars. Les livraisons sont programmées entre 2026 et 2032.



Le groupe Lufthansa disposera aussi de droits d'achats pour 20 A220-300 et 60 737-8 supplémentaires, ainsi que d'options d'achat pour 40 avions de la famille Airbus A320neo, soit potentiellement jusqu'200 nouveaux monocouloirs.



Les A220 viendront rejoindre la nouvelle compagnie aérienne Lufthansa City Airlines et seront utilisés pour des liaisons courtes au départ de Francfort et de Munich. Le premier appareil est attendu en 2026.



Les 737-8 seront pour leur part opérés par des compagnies distinctes de Lufthansa, Lufthansa City Airlines et SWISS, avec « une décision qui sera prise ultérieurement ». Le premier appareil est attendu au troisième trimestre 2027. Le groupe Lufthansa a cependant indiqué qu'ils seront aménagés dans une cabine biclasse de 189 sièges.



Quant aux nouveaux appareils de la famille A320neo, ils viendront potentiellement rejoindre les 71 A320neo et A321neo déjà attendus dans les prochaines années, en plus de quelque 450 appareils de la même famille déjà en opération au sein des flottes du groupe.



Le groupe Lufthansa a également rappelé qu'il souhaitait réduire de moitié ses émissions nettes de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019 afin d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.