Le Maroc, vivier de talents à la rescousse des industries aéronautiques françaises

Il y a quelques années, s'installer au Maroc, en Tunisie ou au Mexique était pour un industriel un gage de réduction des coûts de production. Si c'est toujours le cas aujourd'hui, le Maroc cherche à transformer cette image pour s'imposer comme un véritable partenaire des sociétés aéronautiques et notamment comme une solution viable et pérenne à la crise des talents qui touche - notamment - l'Europe.



C'est ce que croit le GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales), qui, par la voix de sa directrice générale Maria El Filali, affirme que « les industriels ne viennent plus seulement réduire leurs coûts mais aussi parce que la main d'oeuvre est là ».



Le Maroc peut en effet compter sur une population jeune abondante, les 15-24 ans représentant plus de 16 % de la population, et fortement exposée au chômage (30 % des chômeurs avaient moins de 25 ans...