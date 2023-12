Turkish Airlines commande 220 Airbus fermes dont 70 A350

La première partie de la commande géante de Turkish Airlines est tombée. Attendue depuis le printemps, elle concerne la future flotte d'Airbus de la compagnie. Elle s'est ainsi engagée de façon ferme sur l'acquisition de 220 appareils de l'avionneur européen, répartis entre 70 appareils de la famille A350 et 150 A321neo.



Dans le détail, Turkish Airlines a signé une commande ferme pour 50 A350-900 (qui viennent s'ajouter aux quatre commandés en juillet et aux dix commandés en septembre), quinze A350-1000 et cinq A350F. A cela s'ajoutent des droits d'achat assurés sur vingt A350-900 et cinq A350F supplémentaires.



La compagnie précise qu'elle a signé en parallèle des accords avec Rolls-Royce pour la maintenance et la fourniture de moteurs de rechange pour la flotte.



L'accord portant sur l'acquisition des A321neo s'accompagne lui aussi de droit d'achat, sur une centaine d'appareils supplémentaires.



Ces contrats portent le carnet de commandes de Turkish Airlines auprès d'Airbus à 504 appareils, dont 212 ont été livrés.



Ces Airbus permettront à Turkish Airlines d'augmenter sa flotte, alors qu'elle vise à doubler ses capacités d'ici 2033 et dépasser les 800 appareils en service. En avril, elle indiquait qu'elle comptait commander 600 appareils, répartis entre 200 gros-porteurs et 400 monocouloirs. D'autres contrats sont donc à venir et les Boeing 737 MAX et 787 sont toujours en lice.